PolStrada di Rocca, interrogazione di Di Maio (Iv) al Ministero: "Un errore chiuderla"

Contro la chiusura del distaccamento di Polizia Stradale di Rocca San Casciano si mobilita anche il parlamentare Marco Di Maio. L'esponente di Italia Viva ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno contro l'ipotesi di chiusura anche del distaccamento di Lugo di Romagna. "E' un errore grave chiudere i presidi di polizia lontani dai grandi assi viari e nei territori collinari e montani - evidenzia Di Maio -. Sosterrò in tutti i modi in cui mi sono possibili il mantenimento di questi presìdi, forte anche del lavoro determinate che ho svolto in passato per non far chiudere quello di Rocca".

Di Maio era già intervenuto nei giorni scorsi sulla questione, rimarcando come ci sia "una richiesta maggiore di sicurezza sulle strade e i numeri degli incidenti destano molta preoccupazione". ".Chiediamo alle autorità competenti sul territorio (prefettura e questura) di difendere I due distaccamenti; noi faremo la nostra parte a livello politico e parlamentare. Queste sfide si vincono solo se c’è gioco di squadra", conclude.