Chiusura Valverde, Di Maio: "La ragionevolezza prevalga sulla ragioneria: garantire l'apertura delle aule"

"Mi ha colpito molto la notizia data dalla associazione universitaria Koinè sulla chiusura delle storiche aule studio di Valverde. Chiunque abbia studiato a Forlì, le ha frequentate per preparare una sessione invernale magari, o per affrontare l’ultimo appello estivo. Se l’Università di Bologna confermerà la chiusura, ci perderanno gli studenti e tutta la città. Personalmente farò il possibile per sollecitare una soluzione che permetta a quelle aule di restare aperte, di garantire spazi di studio e aggregazione". Lo afferma il deputato Marco Di Maio, che nella giornata di sabato ha preso contatti con l'associazione e diversi universitari, oltre che con i vertici dell'Ateneo e i soggetti coinvolti.

"Pur comprendendo il corretto obiettivo di concentrare ogni attività sul Campus - aggiunge -, bisogna tenere conto che ancora al suo interno non vi sono spazi idonei a sostituire quelli che vengono chiusi con la cessazione dell'attività di via Valverde, sia per quanto concerne le aule studio che per quanto riguarda le molte attività culturali e ricreative che vengono organizzate. Mi auguro che la ragionevolezza prevalga sulla mera ragioneria".