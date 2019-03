Circoli Pd aperti nel Forlivese, Ancarani: "Porte aperte a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla comunità democratica"

Circoli Pd aperti in tutta l’Emilia-Romagna sabato per lanciare la campagna di tesseramento 2019. "Insieme per il lavoro, i diritti, l’ambiente. In Italia, in Europa!" è lo slogan di questa campagna di apertura dei circoli Pd presenti nelle città emiliano romagnole.

"I Circoli dovranno essere sempre di più luoghi di incontro e confronto con elettori, simpatizzanti ed ogni altro cittadino - sottolinea il segretario territoriale del Pd forlivese, Valentina Ancarani -. Il messaggio arrivato dalle Primarie é stato chiarissimo e non va ignorato: ascolto, apertura e presenza sono le parole che ci devono guidare nella costruzione di una proposta politica credibile e di prospettiva. Porte aperte quindi a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla comunità democratica, sabato tutti i circoli Pd forlivesi".

Ecco le sedi e gli orari di apertura nel territorio forlivese

Circolo Pd Bussecchio-Carpena Magliano, c/o Casa del Lavoratore via Cerchia 98 Forlì, ore 10,00/12,00 - 15,00/16,30

Circolo Pd Ca' Ossi, via Don Minzoni 35 Forlì, ore 10,00 - 13,00

Circolo Pd Centro Storico, c/o Circolo Arci Asioli c.so Garibaldi 280 Forlì, ore 10,00/12,00 - 15,00/17,00

Circolo Pd Cervese, via Cervese 205 Carpinello, ore 10,00/12,00 - 15,30 - 17,30

Circolo Pd Forese, Largo Roccatella Roncadello, ore 10,00/12,00 - 15,00/17,00

Circolo Pd Ospedaletto/Foro Boario, via Somalia 2 Forlì, ore 10,00/12,00

Circolo Pd Resistenza, via D.Raggi 26 Forlì, ore 10,00/12,30 - 16,00/18,00

Circolo Pd Romiti, c/o Circolo Arci Asioli, c.so Garibaldi 280 Forlì, ore 10,00/12,00 - 15,00/17,00

Circolo Pd Vecchiazzano-S.Lorenzo, via Castel Latino 51 Vecchiazzano, ore 14,30 - 18,30

Circolo Pd Bertinoro, via Consolare 2563, ore 9,00 - 12,00

Circolo Pd Castrocaro Terme, P.zza Martelli 4, ore 9,00 - 13,00

Circolo Pd Forlimpopoli, via P. Artusi 4, ore 9,00 - 13,00

Circolo Pd Modigliana, via Garibaldi 60, ore 10,00 - 18,00

Circolo Pd Predappio-Fiumana, via Gramsci 7 Predappio, ore 9,00/12,30

Circolo Pd Premilcuore, p.zza Caduti 16, ore 10,00/12,00 - 15,00/18,00