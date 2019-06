Civitella, ecco la squadra di Claudio Milandri. Vicesindaco Antonio Dattoli

La vittoria di Claudio Milandri alla chiamata alle urne era data per scontata. Il primo cittadino di Civitella è stato infatti eletto il 26 maggio scorso con l'86,29 e la lista "Consenso Comune" sui banchi della maggioranza con otto rappresentanti. Lunedì è in programma alle 20 la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, nel corso del quale sarà ufficializzata la nuova giunta. Milandri ha tenuto per se le deleghe a Sanità, Protezione Civile e Lavori Pubblici.

La giunta è composta da Francesco Samorani (Politiche Giovani, Sport, Turismo, Cultura e Politiche per la Salute), Sonia Torelli (Bilancio e Personale) e Stefania Marchi (Scuola e Welfare). Vicesindaco è Antonio Dattoli, al quale sono state affidate le deleghe all'Ambiente, Agricoltura, Politiche della digitalizzazione e innovazione tecnologica ed Edilizia Privata).

A Cinzia Montoni le deleghe a Mercatini e Sagre, Rapporti con le associazioni di Cusercoli, Centro diurno anziani e sportello di ascolto giovani e anziani; ad Alessandro Rinaldini Energie rinnovabili, Comunicazione, Volontariato, Sicurezza ed ordine pubblico; a Tania Rossi Valorizzazione produzione agricole (biodistretto) e Supporto alle politiche del turismo; mentre a Barbara Zampiga Politiche del territorio, Attività produttive e Sportello giovani.