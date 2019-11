Collegamento tra Tirreno e Adriatico, Morrone: "Corsini dovrebbe contare fino a cento prima di parlare"

“Apprendiamo che l’ineffabile assessore Andrea Corsini vuole costruire un muro tra Emilia e Romagna e Liguria. Idea sorprendente se pensiamo che l’assessore uscente fa parte di un partito che afferma di volerli abbattere, i muri, e non di innalzarli. La candidata alla carica di governatore della nostra regione, Lucia Borgonzoni, durante l’affollatissima kermesse del Paladozza di ieri sera, ha lanciato l’ottima idea di unire i due mari, Adriatico e mare Ligure, con infrastrutture che favoriscano scambi, commercio, turismo. Ricordiamo a Corsini, semmai non lo sapesse, che la Liguria sta diventando uno degli scali più importanti del Mediterraneo con il mercato delle crociere in crescita. Dunque, anche i nostri operatori turistici, se sostenuti da politiche regionali intelligenti e lungimiranti, potrebbero beneficiarne. Ma qui non si parla solo di turismo, anche di opportunità per il trasporto merci e per l’economia in generale, mettendo in rete sinergie e attività di sistema. Corsini farebbe dunque meglio a contare fino a dieci prima di scrivere: l’unica cosa che traspare, infatti, è l’attacco pregiudiziale e personale, segno di una carenza di idee e progetti, ma anche di una visione molto ristretta per il futuro di questa regione”. Lo afferma in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.