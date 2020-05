Colletta alimentare, i giovani della Lega scendono in piazza per "aiutare chi ha bisogno"

Sarà un 2 giugno all’insegna della colletta alimentare quello dei giovani leghisti romagnoli. A darne notizia è il responsabile nazionale, Andrea Costantini, che parla di un’iniziativa “pensata e voluta proprio da nostri ragazzi". "In occasione delle manifestazioni che il nostro Movimento ha organizzato nelle piazze di Faenza (9.30), Cesenatico (11.30) e Rimini (17.00), verranno allestiti dei punti raccolta di generi alimentari e prima necessità da destinare ad associazioni ed enti del terzo settore - spiega Costantini -. In un momento così drammatico per il nostro Paese, c’è bisogno di rimboccarsi le mani e dare una risposta concreta a chi versa in condizioni di difficoltà economica. Per questo motiv lanciamo un appello a tutti coloro che volessero donare prodotti alimentari (soprattutto a lunga scadenza) o per l'igiene personale a chi ne ha più bisogno. I nostri militanti vi aspettano nelle piazze di Faenza, Cesenatico e Rimini il prossimo 2 giugno per un gesto di solidarietà e civismo.”

