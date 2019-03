Colloqui di formazione politica del Pd forlivese: si parlerà di Decreto sicurezza

Un nuovo appuntamento con i Colloqui di formazione politica organizzati dal Pd forlivese. La prossima lezione è prevista per venerdì, alle 18,30, nella sala grande del Circolo Arci Karl Marx in viale Matteotti, 21/b. Il tema della discussione sarà “Decreto sicurezza: contenuti ed effetti”: intervengono il deputato Marco Di Maio e l’assessore del Comune di Santa Sofia, Ilaria Marianini. Per visionare il programma completo dei prossimi incontri è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/events/2008266329263959/ o il sito del Pd di Forlì http://www.pdforli.org/home/calendar/. E' consigliata la conferma di partecipazione inviando una mail a organizzazione@pdforli.it