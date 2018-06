"Coloriamo il mondo", il cibo veicolo per sconfiggere diffidenze e paure

Giovedì Santa Sofia ha ospitato l'edizione 2018 di "Coloriamo il Mondo", l'incontro tra storie, culture ed etnie diverse nel segno della solidarietà, della fratellanza per una società accogliente e multietnica. E' stata, spiegano dal sindacato, "un’occasione per conoscersi, con il cibo veicolo per contaminarsi e sconfiggere diffidenze, rabbie e paure. Diverse centinaia di lavoratrici, lavoratori, giovani, pensionati, cittadini di Santa Sofia e del mondo, si sono mescolati in un clima gioioso e conviviale dimostrando che il mondo a colori è più bello e possibile".

La serata, con l’apertura e la presidenza di Paride Amanti, segretario generale della Cgil di Forlì, è proseguita con il saluto e le riflessioni di Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, seguita dall’intervento di Milad Basir, coordinatore Politiche Immigrazione della Camera del Lavoro. Successivamente ha preso la parola Alpha S. Leigh, migrante proveniente dal Gambia, che ha proposto una testimonianza del suo tragitto che l'ha portato nel nostro Paese. E’ intervenuto quindi Massimo Tesei dell’Associazione Forlì Città Aperta.

Ha concluso l’incontro Luigi Giove, segretario generale CGIL Emilia Romagna, che ha voluto testimoniare "la vicinanza di tutta la Cgil alla battaglia per i diritti ad un mondo migliore in cui partecipazione e diversità siano un valore universale". Ha tra l’altro aggiunto che "è compito della Cgil riflettere e confrontarsi con le persone, con le loro menti ed i loro pensieri per progettare un mondo in cui la dignità di uomini e donne sia considerata un valore ed un obiettivo da perseguire", concludendo che "l’impegno della Cgil è quello di rimuovere gli ostacoli e di opporsi alle scelte di un Governo che offendono i valori ed i principi Costituzionali su cui il Paese e la stessa CGIL hanno fondato la loro storia". La serata è stata allietata dalla musica del gruppo “Senso Doppio”. Hanno collaborato per l'appuntamento Cooperativa Dialogos, Cooperativa Fare del Bene, Forlì Città Aperta e Asp di Santa Sofia.