Comincia il ministero di Livio Corazza: gli auguri del deputato Marco Di Maio

“Le piu vive felicitazioni e i più fervidi auspici a monsignor Livio Corazza, da oggi vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro. La semplicità e la genuinità con cui si è presentato alla comunità dei fedeli e non solo, danno il segno di come la sua missione saprà raccogliere l’eredità di monsignor Lino Pizzi a cui va rivolto un sentito ringraziamento per la dedizione e la bontà con cui ha svolto il proprio ministero. Don Livio ci ha esortato - e lo ha chiesto in particolare ai giovani - ad aiutarlo ‘a vivere lo spirito dell’ascolto, aiutatemi a stare sempre connesso’ ponendosi su un terreno di condivisione e corresponsabilità che sono certo lo vedrà affiancato da molti di noi, dentro e fuori le istituzioni”. Lo afferma il deputato Marco Di Maio, rappresentante eletto del collegio Forlì/Faenza, nel giorno dell’inizio del ministero pastorale di monsignor Livio Corazza a cui ha preso parte assieme a migliaia di fedeli.