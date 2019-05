Elezioni a Meldola, Cavallucci: "Il nostro progetto per rendere più incisivi i Comitati di Frazione"

"Il rafforzamento e il potenziamento del ruolo dei Comitati di Frazione è un punto cardine attorno al quale ruoterà tutta l’azione amministrativa proposta dalla lista civica Idee per Meldola". Lo chiarisce il candidato sindaco Roberto Cavallucci, che illustra il suo progetto al fine di rendere maggiormente incisivi i Comitati di Frazione nell’ambito delle scelte dell’amministrazione comunale: "da un lato dotare i Comitati di un budget di spesa autonomo, da gestire in proprio, e dall’altro lavorare sugli attuali regolamenti e strumenti comunali al fine di potenziare le funzioni del Comitato stesso con forme di partecipazione permanente al Consiglio comunale".

"Mi impegnerò per la promozione del Consiglio comunale in forma itinerante e decentrata nelle diverse frazioni che compongono il territorio comunale, oltre che per la massima condivisione e trasparenza nell’adozione delle scelte importanti - prosegue Cavallucci -. L’aspetto finanziario sarà coperto grazie ad appositi bandi regionali dedicati ai progetti di cittadinanza attiva e in parallelo ci impegneremo anche per una migliore dotazione di spazi e strumenti, in modo da garantire effettività ed operatività".

"I Comitati di Frazione rivestiranno un ruolo di primo piano dal punto di vista della sicurezza urbana, fungendo da sentinelle per il territorio nel segnalare criticità e mantenendo un rapporto diretto e costante con l’amministrazione - continua il candidato sindaco -. Altra priorità è data dalla necessità di miglioramento del servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione a quello scolastico e alle necessità delle fasce deboli, come gli anziani, anche con sistemi di bus a chiamata, oltre che prestare una rinnovata attenzione ai servizi, soprattutto quelli sanitari, e alla loro fruizione nell’ottica dell’attuazione di politiche di prossimità. Ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, è la risoluzione delle criticità stradali con manutenzioni straordinarie immediate".