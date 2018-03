Elezioni, Minutillo (FdI) soddisfatto: "Alle amministrative si andrà al ballottaggio"

"Fratelli d'Italia aumenta i consensi in tutta la provincia passando dal 2.1 al 3,3". E' soddisfatto il candidato alla Camera e consigliere comunale di Fdi Davide Minutillo dopo l'esito dell'elezioni politiche. L'esponente di destra ha ringraziato "tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa durissima sfida". E ancora: "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato anche a Forlì, dove cresciamo rispetto alle amministrative del 2014 passando dal 2,97 al 3,6. Si preannuncia un ballotaggio con il centrosinistra per le elezioni amministrative, separati solo da 3 punti percentuali". Minutillo si è complimentato anche con "Domenico Formica, Isa Brighi e Pierluigi Donini per gli ottimi risultati di Cesena e Cesenatico dove Fdi è cresciuta notevomente. Complimenti anche a gastone Gastone Proli che ha poortato a Prdappio il partito vicino al 5%. Anche a livello nazionale grande risutlato di coalizione e di Fdi che raggiugne uno splendido 4,4 e che decreta la morte della sinistra sinistra".