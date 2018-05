Protesta contro i varchi, il Pd: "L’infondato allarmismo è un danno per il centro"

"Tanti sono gli aggettivi che si potrebbero usare per definire la "protesta" del centrodestra contro l'attivazione dei varchi elettronici alle porte del centro storico. Innanzitutto, potremmo dire una messa in scena controproducente per la città". E' quanto afferma in una nota il Gruppo consiliare del Pd di Forlì. "Siamo infatti di fronte all'ennesimo esempio di infondato allarmismo creato ad hoc dal Centrodestra, che preferisce spaventare il cittadino, invece che fare chiarezza sulla realtà dei fatti - proseguono i consiglieri dem -. Cerchiamo allora di fare il punto: con l'introduzione delle telecamere e dei cosiddetti varchi, nulla è cambiato rispetto al passato, atteso che i confini della Zona Traffico Limitato sono rimasti tali e quali i precedenti. In altri termini le zone del centro accessibili con l'autovettura sono rimaste le stesse di prima".

"I varchi presenti nelle parti più esterne del centro assolvono solo una funzione di sicurezza, garantendo il controllo degli accessi e il divieto di transito ai mezzi pesanti. Certo, i varchi ai margini della Ztl non lasceranno più scampo ai ‘furbetti’, ma crediamo che una comunità solida si basi innanzitutto sul rispetto delle reciproche regole di convivenza - concludono -. Spiace invece constatare come per il centrodestra, ancora una volta, tematiche come il rispetto delle regole, la legalità e la sicurezza siano ad orologeria, o, per restare in tema, a ‘targhe alterne’. Abbiamo assistito, da coloro che si definiscono ‘paladini della sicurezza’, ad un'entrata a gamba tesa ai danni degli esercenti del centro storico e della comunità tutta, ma certo non possiamo aspettarci altro da chi si preoccupa solo di cercare consenso tramite la disinformazione".