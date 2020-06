Commercio, Articolo Uno: "Serve una moratoria per le nuove grandi superfici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Serve una moratoria per le nuove grandi superfici, la priorità è la riqualificazione del centro storico e delle medie strutture esistenti. Si continua a cementificare e non ci si occupa di rigenerare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente. A Coriano sono già presenti molti punti commerciali, alcuni recentissimi, per la spesa alimentare. La necessità per questo quartiere e per la città non è quella di aumentare il cemento e il traffico, ma semmai di una ricomposizione "dolce" fra la zona industriale e quella residenziale, fatta di verde e di servizi a basso impatto.

Inoltre un nuovo iper non è utile neppure per calmierare i prezzi o aiutare l’occupazione; i consumi alimentari sono stagnanti e l’attuale rete commerciale non è più quella di 30 anni fa, medie e grandi superfici che allora non esistevano oggi incrociano la maggiore parte del consumo. Accrescere la competizione in questo momento significa appesantire un settore già saturo e dividere il lavoro e il reddito che c’è. Perciò è necessaria una moratoria per le nuove grandi strutture ed è necessario coinvolgere le forze sociali per approntare una nuova programmazione per il commercio al fine di valorizzare, realmente e non a chiacchiere, il centro storico e riqualificare le medie superfici esistenti.

Sappiamo che una nuova urbanizzazione significa entrate e misure compensative per l’amministrazione comunale ma le finanze comunali vanno liberate dal ricatto del cemento, ricorrendo al sistema fiscale generale e non a scambi che peraltro non funzionano più. La maggioranza che attualmente governa Forlì deve ritirare questa variante urbanistica nonché correggere l’errore della precedente amministrazione.

Chiediamo che, oltre ai tanti che si sono già pronunciati, si esprimano in questo senso anche coloro che hanno dato credito alle promesse dell'attuale sindaco riguardo al commercio nel centro storico e alla valorizzazione della imprenditoria locale. Una grande catena commerciale lombarda cosa c'entra con quelle promesse?

Articolo Uno