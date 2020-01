Commissione Affidi, la presidente Tassinari replica all'opposizione: "Lavoriamo seriamente. E non ci neghiamo al dialogo"

"La Commissione di Indagine e studio sulla rete dei servizi per i minori, istituita a seguito di alcune segnalazioni pervenute in questi mesi al Comune di Forlì, ha lavorato seriamente, come metodo e giudizio, dimostrando grande rispetto, disponibilità e considerazione per tutti gli attori coinvolti nella vicenda, sia sotto il profilo umano che professionale". Non si è fatta attendere la replica di Elisabetta Tassinari, presidente della Commissione Affidi del Comune di Forlì, alle accuse lanciate dai capigruppo di Italia Viva, Pd e Forlì & Co.

"È per questo motivo che leggo con dispiacere l’ennesima polemica sollevata dall'opposizione sulla mancata convocazione di una seduta nel mese di gennaio. Non soltanto perché da parte nostra non è mai mancata la disponibilità al dialogo e al confronto con chiunque ne manifestasse l’intenzione, ma perché, per contro, più volte abbiamo riscontrato spiacevoli atteggiamenti fuori luogo e una limitata disponibilità a collaborare in funzione dell’obiettivo di trasparenza per cui è stata istituita la Commissione", aggiunge.

"Non so a che titolo e in base a quale ragione i capigruppo della minoranza parlino di caccia alle streghe - prosegue Tassinari - vorrei ricordargli che la ragione per cui si è deciso di non accelerare nella convocazione della Commissione è perché il personale dei servizi sociali, tramite le rispettive rappresentanze sindacali, ha richiesto un incontro di approfondimento all’assessore Rosaria Tassinari e al direttore generale in programma giovedì pomeriggio. Motivo per cui abbiamo ritenuto irrispettoso e provocatorio convocare la Commissione prima di tale data e abbiamo deciso di attendere l’esito del confronto con l’Amministrazione".

"In tutti questi mesi - conclude Tassinari - non abbiamo mai voluto ‘forzare la mano’, dimostrando estrema delicatezza e disponibilità nelle procedure di interlocuzione con gli operatori. Ma a questo punto viene da chiedersi per quale motivo l’opposizione manifesti tanta ostilità e reticenza nella possibilità di dare voce a famiglie e situazioni estremamente delicate e sofferenti. Mi piacerebbe che i rappresentanti della minoranza, invece di protestare per partito preso, ci lasciassero lavorare dimostrando spirito costruttivo. Sarebbe una grande conquista per la Commissione ancorché per loro stessi".