Commissione d'indagine sugli affidi, Pd: "E’ passato un anno, ritardi vergognosi"

"E’ passato quasi un anno dall’istituzione della commissione d’indagine sugli affidi voluta dalla maggioranza a luglio scorso. Ad intervenire in merito sono i Dem in Consiglio che affermano: "Zattini nelle sue interviste sul primo bilancio di mandato non ha fatto alcun riferimento alla commissione d’indagine, ma dopo un anno la Città si aspetta delle risposte". Così il Gruppo Consiliare Partito Democratico di Forlì.

"Avevamo già denunciato in autunno i continui ritardi nei lavori posticipati di settimana in settimana – spiegano – ma la maggioranza, con l’ok della Giunta, ha chiesto ed ottenuto a dicembre una proroga dei termini fino al 21 febbraio ed ad oggi non si sa più nulla; è stata una gestione vergognosa. Ora che l’emergenza sanitaria sembra sotto controllo – continuano – chiediamo di porre fine a questa indegna strumentalizzazione a danno di famiglie ed operatori e che la Presidente della Commissione d'indagine, Elisabetta Tassinari (LEGA), porti al più presto in Consiglio comunale la sua relazione".