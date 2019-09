Bimbi sottratti alle famiglie dai Servizi sociali: nominato il presidente della Commissione d'indagine

La consigliera della Lega Elisabetta Tassinari è stata eletta lunedì pomeriggio, col voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l’astensione di Pd e Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione consiliare di indagine sui minori sulla rete dei servizi sociali per l'infanzia, sull'attivita' degli educatori e sul sistema degli affidi. La Commissione avrà il compito di capire la fondatezza di segnalazioni arrivate sul tavolo dell'assessore al Welfare Rosaria Tassinari.

"Ringrazio i consiglieri per la fiducia conferitami - esordisce -. Quello che ci aspetta nei prossimi mesi è un’attività ispettiva parsimoniosa, calibrata sull’ascolto di chi lavora e presta servizio all’interno del circuito degli affidi". "Su una cosa voglio essere chiara - spiega Elisabetta Tassinari - non c’è alcuna volontà di mettere in piedi un tribunale dell’inquisizione o di perseguire, per partito preso, chi opera all’interno dei servizi sociali. Quello che vogliamo mettere in luce, attraverso l’istituzione di questa Commissione, è il sistema degli affidi declinato nel nostro Comune, partendo dalla gravissima inchiesta di Bibbiano che ha investito a macchia d’olio l’intera Val D’Enza. L’idea concertata con la Giunta e i gruppi di maggioranza è quella di rendere il servizio degli affidi il più efficiente ed efficace possibile, tenuto conto della professionalità e serietà dei tantissimi operatori che lavorano per la tutela dei più piccoli".

"Ad Elisabetta nella quale riponiamo la massima fiducia - afferma il capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli -. Il compito affidatole è sicuramente impegnativo ma non ho dubbi che saprà assolverlo al meglio. Questa commissione non è nata con l’intento di fare di tutta l’erba un fascio e di condannare, a priori, chi opera nel settore. Ma non possiamo nemmeno mettere la testa sotto la sabbia e far finta che l’inchiesta di Bibbiano non sia in corso. È nostro dovere vigilare nel contesto degli affidi a livello locale, partendo dall’ascolto di chi ha avanzato segnalazioni e rappresentato istanze agli uffici del nostro Comune. Questo sarà il nostro obiettivo, che cercheremo di perseguire nel rispetto delle famiglie e di chi lavora all’interno del sistema".

Tassinari, di professione dipendete pubblica e madre di tre figli, conclude sollecitando "la collaborazione di tutti i partiti che siedono in consiglio comunale. Nelle prossime settimane calendarizzeremo la prima seduta della commissione e i contenuti delle audizioni. Chiameremo ‘in causa’ chi riveste posizioni apicali all’interno del servizio, per illustrarci il percorso di affidamento di un minore e i requisiti di chi si appresta ad accoglierlo. Mi auguro che ci sia la collaborazione di tutti e che la disponibilità al dialogo e al confronto che caratterizza questa presidenza sia trasmessa anche alla minoranza. Ci aspetta un lavoro intenso e delicato. Sono certa che tutti faremo la nostra parte per renderlo tale".