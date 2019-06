Ecco la nuova giunta Zattini, rispettata la parità di genere. La sorpresa è Valerio Melandri

Quattro uomini e quattro donne. Rispettata la parità di genere. A pochi minuti dall'inizio del Consiglio comunale è stata ufficializzata la nuova giunta del sindaco Gian Luca Zattini. Il primo cittadino si è tenuto le deleghe alla Sanità, Valorizzazione infrastrutture aeroportuali, Protezione Civile e Attuazione del programma. L'assessorato alla alla Promozione del settore culturale, museale e dell'Alta Formazione universitaria è stato affidato a Valerio Melandri, figlio del senatore Leonardo Melandri, fondatore dell'università nella città mercuriale. Per lui anche la delega alle Politiche internazionali e Progetti europei.

Faranno parte della giunta Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino della Lega. Per il vicesindaco deleghe all'Urbanistica - Edilizia Privata, Politiche per la sicurezza - Polizia locale e Politiche per lo sport, mentre per la seconda Valorizzazione del centro storico, Rapporti con i quartieri e Pari opportunità. A Maria Rosaria Tassinari (Forza Italia) l'assessorato al Welfere e Politiche per la Famiglia. Vittorio Cicognani, commercialista forlivese, già assessore al Bilancio nella giunta Zattini a Meldola. sarà assessore al Bilancio - Società partecipate, Lavori pubblici e Patrimonio.

Assessorato anche all'insegnante Paola Casara della lista civica Forlì Cambia: Politiche per l'impresa, Servizi educativi, scuola e fomrazione, Turismo e Politiche giovani le sue deleghe. Entrano in giunta anche figure più tecniche, tutti di area di centrodestra: si tratta di Giuseppe Petetta, già assessore a Castrocaro Terme, al quale sono state affidate le deleghe Politiche ambientali ed energetiche, Mobilità e Viabilità. Per Maria Pia Baroni, ex segretaria comunale e Meldola, deleghe agli Affari generali, Risorse Umane e Legalità e trasparenza. Per entrambi la nomina formale avverrà lunedì: il primo, dipendente comunale, ha chiesto l'aspettativa, mentre la seconda è pensionata da venerdì. Nessun assessorato per Fratelli d'Italia.