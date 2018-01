Comune, al via la procedura per il nuovo segretario generale

Il Comune di Forli' ha avviato la procedura di selezione di un nuovo segretario generale. Il tutto nell'intervallo di 60 giorni dalla vacanza permesso. Lo ha annunciato il sindaco Davide Drei, rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time del Movimento 5 Stelle. L'ex segretario Lia Piraccini a fine del settembre scorso si era messa in aspettativa per due anni. Per lei era poi scattato il processo di decadenza, in seguito alla segnalazione in Procura da parte del Comune. Procedimento interrotto nel momento in cui ha assunto uguale incarico nel Comune di San Mauro Pascoli. Nel frattempo ne ha assunto le funzioni il vice Michele Pini, garantendo, lo difende Drei dagli attacchi del Movimento, "imparzialita' e correttezza all'azione amministrativa". Per quanto riguarda la vicenda dei gettoni, prosegue, ha messo in campo "gli atti per una maggiore tutela dell'amministrazione, coinvolgendo la Corte dei conti e con la messa in mora dei dirigenti responsabili". Sul fronte dell'episodio della falsa laurea, "non spetta a lui il controllo". Piraccini, conclude il sindaco, e' stata titolare fino all'1 dicembre scorso e l'intervallo dei 60 giorni e' rispettato. (fonte Dire)