Concerto di beneficienza del Rotary Tre Valli a favore del diabete, Zattini: "Un esempio da seguire"

“Ringrazio di cuore il Rotary Tre Valli, la famiglia Sansavini e l’amministratore Magnani per aver organizzato questa bellissima serata a favore del progetto ‘Portiamo un sorriso in casa’ di Diabete Romagna Onlus. Occasioni come quella di ieri rigenerano lo spirito e il cuore". Con queste parole il candidato sindaco della coalizione del centrodestra Gian Luca Zattini ringrazia “tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione dell’eccezionale esibizione di Andrea Benzoni, nello splendido scenario del Padiglione delle Feste di Castrocaro, a favore del progetto ‘Portiamo un sorriso in casa’ di Diabete Romagna Onlus. Un grazie di cuore alla famiglia Sansavini per la generosità dimostrata, a Lucia Magnani ospite d’onore e amministratore delegato di Long Life Formula e naturalmente alle tantissime persone che hanno preso parte a questa serata meravigliosa.”