Polizia penitenziaria, Morrone: "Soluzioni in dirittura d'arrivo per il concorso riservato agli allievi vice ispettori"

Soluzione in dirittura d’arrivo per il concorso ormai decennale riservato agli allievi vice ispettori. Mercoledì mattina il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, ha convocato una riunione al Dipartimento amministrazione penitenziaria a cui hanno partecipato il capo dipartimento, Francesco Basentini, il vice capo, Lina di Domenico, e il direttore generale, Pietro Buffa. Al centro dell’incontro l’elaborazione delle proposte emerse da una riunione, che Morrone ha ritenuto “molto costruttiva”, svoltasi ieri con le sigle sindacali sul personale che partecipa al corso. "Stiamo lavorando per concludere finalmente questa vicenda e rispondere positivamente alle vostre richieste cercando di garantire una soluzione che possa soddisfarvi per il rientro in servizio", ha reso noto Morrone.