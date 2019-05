Confedilizia a confronto con i cinque candidati sindaco sul futuro del città

Confedilizia ha incontrato i cinque candidati a sindaco di Forlì (Gian Luca Zattini), Giorgio Calderoni, Veronica San Vicente, Daniele Vergini e Marco Ravaioli), rilanciando alcuni spunti programmatici tra cui al primo posto "l’importanza di sentirsi comunità". Tra le indicazioni anche "sconti sull’Imu, aiuti alla rete commerciale, potenziamento della sosta in centro, trasparenza massima sulla raccolta differenziata, percezione della sicurezza, lotta al degrado urbano e cura del verde, potenziamento del servizio di trasporto pubblico".

"Ognuno eserciti domenica il proprio diritto-dovere al voto", è l’invito rivolto dal presidente di Confedilizia Forlì-Cesena Carlo Caselli in vista delle imminenti elezioni amministrative ed Europee. "Con tutti i candidati, nel corso dei cinque incontri svoltisi tra il 10 e il 18 maggio si è svolto un utile e costruttivo confronto sul futuro della città - prosegue Caselli -. Li ringraziamo per la loro disponibilità al confronto sugli spunti programmatici che abbiamo offerto, tra cui al primo posto l’importanza di sentirsi comunità, riprendendo parte di un discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi ancora: sconti sull’Imu, aiuti alla rete commerciale, potenziamento della sosta in centro, trasparenza massima sulla raccolta differenziata, percezione della sicurezza, lotta al degrado urbano e cura del verde, potenziamento del servizio di trasporto pubblico”.

"Confedilizia ha ribadito a tutti i candidati la propria costante disponibilità, anche dopo il voto, a lavorare per il Bene Comune della nostra amata Forlì”, conclude Caselli, insieme al presidente vicario Stefano Senzani e al segretario generale Vincenzo Bongiorno