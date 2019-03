Congresso del Psi forlivese, presente anche il candidato sindaco Calderoni

Giovedì alle ore 20,00 presso il ristorante “ Il Bidentino” di Meldola si svolgerà l'assemblea congressuale della federazione P.S.I. del territorio Forlivese in vista del congresso straordinario che si terrà a Roma il 29, 30 e 31 marzo prossimi. L'assemblea è chiamata ad esprimersi sulle due mozioni congressuali e ad eleggere due delegati per l'assise nazionale. I temi principali dell'impegno socialista sono una forte spinta a procedere verso una sempre più ampia integrazione europea, un impegno concreto e costante nella difesa dell'ambiente, la difesa della salute dei cittadini con la salvaguardia dell'universalità e della qualità del nostro sistema sanitario, la giustizia e la solidarietà sociale, garanzia della coesione dei cittadini e ancora formazione ed istruzione quale base indispensabile per rendere effettivo il diritto al Lavoro sola risposta alla reale inclusione sociale e garanzia di libertà e dignità della persona. Nella prima parte conviviale, saranno presenti Giorgio Calderoni candidato a sindaco per il comune di Forlì e Roberto Cavallucci candidato a sindaco per il comune di Meldola.