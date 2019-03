Congresso delle Famiglie a Verona, L'Alternativa per Forlì "Oscurantismo. Difendiamo i diritti delle donne"

L’Alternativa per Forlì considera "inaccettabile" che autorità pubbliche abbiano concesso il proprio patrocinio al Congresso Mondiale delle Famiglie, che si tiene a Verona in questo fine settimana. Per la lista che vede in Veronica San Vicente il candidato sindaco di Forlì "promuove un’idea oscurantista della famiglia e della società. Il congresso è sostenuto dagli stessi partiti (Lega Nord, Fratelli d’Italia e Popolo della Famiglia) che a Forlì si nascondono dietro alla rispettabilità del candidato sindaco Gian Luca Zattini mentre in realtà negano l’evidenza di una società composita e cercano cancellare grandi battaglie di progresso civile, quali il diritto al divorzio e all’aborto".

Prosegue San Vicente: "Stessi partiti che assieme al Movimento 5 Stelle giovedì hanno votato il decreto per la legittima difesa, che trasforma l’Italia in un Far West e umilia le forze dell’ordine nel loro ruolo anche di protezione della popolazione. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle a livello locale si lancia in soluzioni per la parità di genere distaccate dalla realtà, il loro governo taglia ai fondi ai centri antiviolenza e con la loro complicità si approva il decreto Pillon".

La candidata sindaco afferma che “si batterà per una società laica, femminista, e rispettosa di tutti gli orientamenti sessuali. In particolare, rinforzeremo i centri antiviolenza e lavoreremo con l’Asul Romagna per per garantire la piena applicazione della legge 194 dalla promozione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile fino al contrasto all'obiezione di comodo. Nei consultori inoltre saranno esercitati maggiori controlli sui movimenti pro-vita e sulle loro pratiche spesso scorrette e fondate sulla paura".

"Non cederemo spazi pubblici, in particolare nelle scuole, a chi non esprime un chiaro rifiuto alle discriminazioni di genere e orientamento sessuale e che non promuova una società fondata sulla parità tra uomo e donna, nei diritti, nel lavoro e nella famiglia", conclude, aggiungendo che "nella sua azione per una società più laica, la lista sostiene anche la restituzione del Pantheon del Cimitero Monumentale alla sua funzione di luogo laico, così come promosso dalla Consulta Laica Forlivese, e lavorerà per facilitare l’accesso al Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento".