Pd, congresso verso la conclusione. E a Meldola il nuovo segretario di Circolo ha solo 17 anni

Si concludono le assemblee congressuali del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario territoriale ed i delegati all’assemblea di Federazione e dell’Unione comunale di Forlì. Giovedì è stato eletto il nuovo segretario del Circolo Pd di Meldola. E’ il giovanissimo Tomas Rubboli, 17 anni, studente del Liceo Classico. Domenica si vota al Circolo Pd Cava-Villanova, alle 10, al Circolo Arci Rivalta, viale Bologna 250. Il seggio è aperto dalle 10.30 alle 12.

Assemblea congressuale anche al Circolo Pd di Forlimpopoli, alle 9, nella sede di via Artusi, 4. Il seggio è aperto dalle 10 alle 12. Si vota al Circolo Pd di Galeata, alle 17, al Circolo in via Cenni. Il seggio è aperto dalle 18 alle 19.30. Altro appuntamento di domenica per il Circolo Pd Portico e San Benedetto, alle 20.30, al Circolo Pd in via Roma, 9 a Portico di Romagna. Il seggio è aperto dalle 21 alle 21.30. Domenica al voto anche il Circolo Pd di San Martino in Strada, alle 9, nella Sala TV del Bar Amadori, viale dell’Appennino 657. Il seggio è aperto dalle 9.30 alle 12.

Dopo la presentazione dei delegati e delle linee politico programmatiche dei candidati alla segreteria territoriale, Daniele Valbonesi e Luigi Folegatti, si procederà al voto. Partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti al Pd presenti nelle anagrafi certificate 2017/2018 e che abbiano rinnovato l’adesione al PD per l’anno 2019 entro il giorno di svolgimento dell’Assemblea del proprio Circolo, nonché tutti i nuovi iscritti alla data del 9 settembre. Tutte le informazioni sui candidati, le mozioni integrali, il regolamento del Congresso sono pubblicate su www.pdforli.it. I risultati ufficiali del congresso saranno resi noti dopo la ratifica da parte della Commissione per il congresso.