Congresso Pd, i candidati Folegatti e Zattoni parlano in Sala Santa Caterina

Martedì, alle ore 20:30, nell'ambito del congresso Pd, la mozione “Forlì, Romagna, Europa – Insieme per il PD” organizza un’iniziativa pubblica sui temi del territorio e del Partito democratico presso la sala Santa Caterina (via Romanello 2). Polemizzano gli animatori della motizione che fa capo a Luigi Folegatti: "L’incontro era nato come confronto pubblico tra le mozioni che si presentano al Congresso locale del PD e questo spiega la scelta della sala: la nostra convinzione, infatti, è che tale confronto costituisse un momento fondamentale per allargare il dibattito sulle idee alla comunità cittadina. Dopo una prima disponibilità, però, la situazione si è modificata per la rinuncia del candidato alla segreteria territoriale Daniele Valbonesi. Ciò nonostante, noi siamo a confermare l’iniziativa con la presenza dei candidati Luigi Folegatti e Matteo Zattoni".