Congresso Pd, l'ex sindaco Drei si schiera con Valbonesi: "Ha un senso alto della politica"

Iniziano a formarsi gli schieramenti in vista del congresso del Pd forlivese. Se Valentina Ancarani ha già esplicitato il suo sostegno a Luigi Folegatti, è sempre tramite Facebook che arriva un sostegno per l'altro candidato, il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, ed arriva dal sindaco uscente Davide Drei: "Conosco bene Daniele Valbonesi. Abbiamo lavorato insieme in questi anni nelle amministrazioni locali per le comunità del forlivese. È un Sindaco capace e competente, che ha a cuore l’interesse del proprio Comune così come del territorio romagnolo, come ha dimostrato negli anni in cui l’ho avuto al fianco come consigliere provinciale con delega alla viabilità e nella giunta dell’Unione dei Comuni. È anche un uomo con un senso alto della politica. Che ha saputo tradurre con coerenza e lealtà all’interno del Partito democratico. Privilegiando il dialogo e la condivisione anche tra le diverse storie e sensibilità interne al partito. Un giovane amministratore già affermato, un politico che potrà restituire dignità al valore della politica, un uomo, determinato nel pensiero e nell’azione, capace di unire e ricostruire una comunità politica. Sottoscriverò la sua candidatura alla segreteria territoriale del PD forlivese".