Congresso Pd, si elegge il nuovo segretario: sabato il penultimo giorno di assemblee

Penultimo giorno di assemblee congressuali del Pd forlivese per eleggere il nuovo segretario territoriale ed i delegati all’assemblea di Federazione. Sabato si vota al Circolo Pd di Castrocaro terme e Terra del Sole alle 10, nella sede del Circolo in Piazza Martelli 4, Castrocaro. Il seggio è aperto dalle 10.30 alle 14. Al voto anche il Circolo Pd di Predappio-Fiumana, sempre alle 10, al Circolo Pd di via Gramsci 7 a Predappio. Il seggio è aperto dalle 10.30 alle 12. Si vota anche al Circolo Pd di Rocca San Casciano, alle 19, nella sede di via Cairoli. Il seggio è aperto dalle 19.30 alle 20.30.

Dopo la presentazione dei delegati e delle linee politico programmatiche dei candidati alla segreteria territoriale, Daniele Valbonesi e Luigi Folegatti, si procederà al voto. Partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti al Pd presenti nelle anagrafi certificate 2017/2018 e che abbiano rinnovato l’adesione al Pd per l’anno 2019 entro il giorno di svolgimento dell’Assemblea del proprio Circolo, nonché tutti i nuovi iscritti alla data del 9 settembre. Tutte le informazioni sui candidati, le mozioni integrali, il regolamento del Congresso e le date delle Assemblee nei Circoli sono pubblicate su www.pdforli.it