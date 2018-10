Consiglio comunale, approvati quattro ordini del giorno di Articolo Uno - Mdp

Articolo Uno Mdp Forlì esprime "soddisfazione" per l’approvazione di quattro ordini del giorno in Consiglio comunale presentati dal consigliere Lodovico Zanetti. Il primo ordine del giorno riguarda il tema del lavoro: "Per noi - viene spiegato - deve essere inteso come valore Costituzionale e non come fattore di produzione, ed impegna l’amministrazione all’introduzione nei contratti di lavoro delle partecipate comunali, a prescindere dal numero di dipendenti, della reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa dei lavoratori".

Il secondo ordine del giorno esprime "profonda preoccupazione per l’uso eccessivo della forza da parte dell’esercito Israeliano contro la popolazione civile palestinese, in particolare nella Striscia di Gaza e chiede che la comunità internazionale si adoperi per fare assumere ad Israele le proprie responsabilità in quanto Paese occupante per il trattamento della popolazione civile secondo quando previsto dal diritto internazionale umanitario".

Col terzo ordine del giorno "si invitano le Camere ad esprimersi contro la ratifica dell'accordo tra Italia e Vaticano sui cappellani militari che prevede, per un servizio che dovrebbe rientrare nella missione pastorale, ingenti costi a carico dello stato". Infine è stato approvato dal Consiglio comunale il quarto ordine del giorno che chiede "di regolamentare l'uso degli spazi pubblici negandoli a chi non rispetta i valori costituzionali".