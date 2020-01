Consiglio comunale a fine gennaio, Morgagni: "Manca il confronto sui problemi della città"

Il prossimo Consiglio comunale si svolgerà il 30 gennaio. A darne notizia è il capogruppo di "Forlì & Co", Federico Morgagni, il quale non risparmia frecciate alla giunta Zattini: "Dopo 50 giorni di ferie estive, 50 giorni di feste invernali - attacca -. Questo, ovviamente, va a detrimento non solo della vita civica della nostra Forlì, ma anche della possibilità di un confronto costruttivo sui problemi della città e le azioni che si impongono per programmarne il futuro. Del resto, proprio in questi giorni vediamo come una questione dirimente per il nostro centro storico come la ridefinizione della mobilità invece di essere discussa in apposita commissione e poi in Consiglio, viene ridotta ad un susseguirsi di dichiarazioni della Giunta alla stampa, quasi sempre ambigue e contraddittorie, mentre le rappresentanze di interesse "amiche" si sovrastano l'una con l'altra per influenzare le scelte degli amministratori e quelle il cui sostegno non viene considerato importante, sono ignorate ed escluse dal confronto".