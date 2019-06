Colpo di scena: primo consiglio sospeso dopo 40 minuti, contestata l'eleggibilità di tre consiglieri

Colpo di scena nella prima seduta del Consiglio comunale di venerdì pomeriggio in Comune a Forlì. I lavori sono stati sospesi ad appena 40 minuti dall'inizio della seduta, prima di votare l'eleggibilità dei consiglieri, vale a dire in una fase preliminare, per una questione sollevata dal Movimento 5 Stelle. I consiglieri Daniele Vergini e Simone Benini hanno i nfatti citato la norma del testo unico degli enti locali in base a cui non è eleggibile il consigliere che ha pendenze con l'ente che rappresenta, un debito liquido ed esigibile.

Una situazione in cui si troverebbero tre tra consiglieri comunali e assessori in pectore. Il riferimento va all'annosa questione dei gettoni di presenza dei consiglieri, una vicenda della precedente legislatura, secondo cui i consiglieri devono restituire dei gettoni di presenza in consiglio erogati in modo irregolare dal Comune per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo. Il contenzioso è stato già chiuso, ma alcuni consiglieri datevi somme gravose da restituire hanno ottenuto una rateizzazione. "Fino a quando l'ultima rata non viene saldata, il debito per giurisprudenza non può considerarsi estinto", ha obiettato Vergini, che giovedì ha sollevato la questione formalmente con un documento.

La segretaria comunale Silvia Santato ha subito replicato: "Ho visto questo documento un'ora fa e mi riservo di approfondirlo, ma la questione non dovrebbe costituire un ostacolo dato chd il contenzioso è stato già definito". Un "dovrebbe" che però non è stato ritenuto sufficiente dai gruppi di opposizione. Jacopo Zanotti, consigliere Pd, ha chiesto di sospendere e aggiornare la seduta: "Non possiamo procedere nell'incertezza".

Sul tema anche Giorgio Calderoni: "Se la questione non viene risolta, ne va della legittimità delle prossime deliberazioni. Non ci possono essere dubbi, è stato sollevato un problema non del tutto infondato". Dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle è quindi venuto l'invito ad approfondire con gli uffici, invito infine accettato dalla segretaria comunale che ha comportato la sospensione della seduta, lasciando in bilico l'accesso formale al consiglio comunale di due consiglieri eletti e di un assessore.