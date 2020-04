Consiglio comunale, il Pd dona il gettone di presenza all’ospedale Morgagni

Il gruppo consiliare del Pd ha deciso di devolvere il gettone di presenza della seduta consigliare di lunedì all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", aderendo alla raccolta fondi dell’associazione di volontariato "Salute e solidarietà Forlì" per il reparto di anestesia e rianimazione. "Siamo convinti, per il ruolo istituzionale ricoperto, di dover essere noi per primi a dare un segnale concreto e tangibile di solidarietà ai nostri concittadini in prima linea nella gestione di questa emergenza - affermano i dem -. Un piccolo gesto di solidarietà difronte al loro impareggiabile contributo quotidiano, che non sarà reso vano se tutti noi concittadini, in queste difficili settimane, aderiremo ai protocolli di comportamento che ci è chiesto di rispettare".

