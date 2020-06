Consiglio comunale, la maggioranza perde un pezzo su un debito fuori bilancio

Un debito fuori bilancio per via di una sentenza contraria del Tribunale in materia di diritto del lavoro. Nella sostanza e' stata ritenuta illegittima una determina dirigenziale di assegnazione di una posizione organizzativa. Il consiglio comunale di Forli' lo ha approvato nella seduta di lunedì pomeriggio, con 22 voti favorevoli e 11 consiglieri che non partecipano al voto. Ma la maggioranza perde per strada, e non e' la prima volta, il voto di Fratelli d'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Davide Minutillo si tratta di "un atto sbagliato da un dirigente" e di un debito "non programmato", per cui "il mio voto sara' contrario", anche se poi Minutillo opta per non partecipare al voto. A favore invece Giorgio Calderoni di Forli' & co per il quale si tratta di "un atto dovuto". Critico il Partito democratico che non partecipa al voto: si tratta "di una anomalia che va segnalata e che e' tutta responsabilita' di questa Amministrazione che non ha nominato il nuovo segretario generale", ha commentato Jacopo Zanotti. Segretario che sara' nominato a breve, ha garantito l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani. (fonte Agenzia Dire)