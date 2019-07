Sono tre le Commissioni consiliari permanenti: ecco i membri indicati dai gruppi

Il Consiglio comunale riunitosi lunedì ha proceduto alla nomina delle Commissioni consiliari permanenti. La prima incentrata su Bilancio, affari generali ed istituzionali, società partecipate; la seconda su programmazione, investimenti, urbanistica, ambiente, attività economiche; e la terza su politiche sociali, educative, culturali e sportive. Sono stati nominati con voto palese i tredici membri che faranno parte delle commissioni (per la Lega quattro, per il Pd tre, per la lista civica "Forì Cambia Zattini sindaco" due, mentre uno a testa per lista civica "Con Giorgio Calderoni", Fratelli d'Italia, M5S e Forza Italia).

Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato nella prima e terza commissione da Simone Benini, mentre Daniele Vergini nella seconda; la Lega da Letizia Balestra, Francesco Innocente Lasaponara , Sara Briccolani e Emanuela Bassi nella prima commissione, nella seconda da Bassi, Lasaponara, Alessandro Rivalta e Andrea Costantini , mentre nella terza da Albert Bentivogli, Elisabetta Tassinari , Giorgia Bedei e Briccolani .

La lista civica "Con Giorgio Calderoni" sarà rappresentata da Giorgio Calderoni nella prima e seconda commissione, mentre nella terza da Federico Morgagni; il Partito democratico da Soufian Hafi Alemani, Jacopo Zanotti ed Elisa Massa, nella seconda commissione da Massimo Marchi, Loretta Prati e Massa, nella terza da Sara Samorì, Matteo Zattoni e Valentina Ancarani; Fratelli d'Italia da Davide Minutillo in tutte e tre le commissioni; la lista civica "Forlì Cambia Zattini sindaco" da Elio Dogheria e Maria Rinieri Teresa nella prima commissione; nella seconda da Loris Ceredi e Marinella Portolani e nella terza da Elena Morra e Rinieri; Forza Italia da Marco Catalano nella prima commissione, Lauro Biondi nella seconda e Damiano Bartolini nella terza.