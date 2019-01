Consiglio comunale, Peruzzini non si dimette: in congedo per tre mesi

Ci ha ripensato il capogruppo di Forli' sicura, in consiglio Comunale, Mario Peruzzini, sulle sue dimissioni. Nella scorsa seduta aveva comunicato la volonta' di presentarle. Ma poi, ha spiegato Vanda Burnacci in qualita' di presidente dell'assise, ha optato per la possibilita', come da regolamento del Comune di Forli', di un congedo per un massimo di tre mesi. Una decisione che crea qualche imbarazzo nei colleghi di minoranza. Per Daniele Vergini del Movimento 5 Stelle Peruzzini "dice una cosa e poi ne fa un'altra", mentre per Daniele Mezzacapo della Lega "non e' corretto avvantaggiarsi di un beneficio a tre mesi dalla fine del mandato", ostacolando cosi' l'andamento dei lavori. "Critiche inaccettabili", ribatte la consigliera di Forli' sicura Tatiana Gentilini. (fonte Dire)