Continua il tour del Movimento 5 Stelle tra i quartieri e le frazioni di Forlì

In mezzo alla gente, tra i problemi dei cittadini. E’ questo “Movimento in Ascolto”, l’assemblea itinerante del M5S di Forlì all’interno dei quartieri, "nata per dare voce a chi abita luoghi troppo spesso dimenticati dai partiti e dalle istituzioni locali" come si legge in una nota dei grillini.

Nuovo appuntamento, lunedì 11 marzo, alle ore 21, nella sala Arci Ballo di viale Roma 342 al Ronco. I consiglieri comunali 5 Stelle Daniele Vergini (candidato sindaco) e Simone Benini, incontreranno i cittadini dei quartieri Ronco, Spazzoli, Bussecchio.

Nel corso della serata gli abitanti potranno, inoltre, segnalare tutte le criticità presenti nel loro quartiere. Mentre i consiglieri Vergini e Benini illustreranno le proposte contenute del Programma del M5S per le elezioni comunali di maggio.

"L’obiettivo del M5S è quello di far “Rinascere Forlì” e riportarla a quel ruolo di “Città territorio” che aveva fino a qualche anno fa quando era riconosciuta come il vero capoluogo della Romagna" continua la nota.

Altri appuntamenti: giovedì 28 marzo ore 21:00 al Polisportivo Marabini Sammartinese di viale Appennino 498, per i quartieri San Martino in Strada, Vecchiazzano, Carpena, Grisignano, Magliano; venerdì 12 aprile ore 20:30 alla sala Arci Ballo di viale dell'Appennino 638, per il quartiere San Lorenzo in Noceto.