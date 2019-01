Controllo di vicinato, Biserna: "Non è mai troppo tardi per rimediare"

Nei giorni scorsi un cittadino è riuscito a sventare un furto, venendo comunque aggredito da uno dei ladri che si è dato alla macchia. L'ex vicesindaco Gianfranco Biserna torna a rimarcare "l'impegno di sorveglianza di vicinato". "Se fosse stato attivato ed organizzato in rete - ragiona Biserna - presumibilmente i furti sarebbero stati molti di meno. Il Comune non solo è responsabile di averla rigettata, ma anche di avere impedito che quartieri sensibili come Carpena la portassero avanti".

"Molti Comuni vicini la stanno realizzando, addirittura Cesena che col sindaco Paolo Lucchi a suo tempo me la rifiutò - continua Biserna -. Ora con le elezioni per il prossimo sindaco c'è da sperare bene, perchè da sempre Daniele Vergini dei 5 Stelle è a favore e adesso anche Gabriele Zelli, possibile candidato del Pd a Forlì, ha dichiarato di volerla utilizzare. Peccato che Zelli, come anche Zattini del centrodestra nei loro paesi, alla mia richiesta di attivarla, abbiano sempre detto no. Ma non è mai troppo tardi per rimediare".