Convegno con l'estrema destra e foto di un prete di colore, Minutillo nel mirino: "Zattini che dice sull'alleato?"

Due nuove situazioni di imbarazzo per il candidato di centro-destra Gian Luca Zattini, determinate come già successo in passato da Francesco Minutillo, esponente di Fratelli d’Italia che già in passato era finito al centro di una polemica nazionale per aver manifestato simpatie per Hitler e per le leggi razziali, tanto che tre anni fa per questo venne annunciata anche la sua sospensione dal ruolo di portavoce provinciale del partito di Giorgia Meloni.

Con un post su Facebook di domenica mattina Minutillo ha rilanciato una foto scattata durante la messa di San Mercuriale, officiata da un prete di colore, con una frase di critica diretta all’omelia. Sopra la foto del prelato, infatti, Minutillo ha aggiunto il commento “Fino a quando i forlivesi che si recano alla messa meridiana della basilica più importante della nostra città saranno costretti a sorbirsi le omelie primitive, stentate ed evangelicamente inutili di questo sacerdote? Fino a quando si abuserà della nostra pazienza?”. Una critica che non aiuta di certo nei rapporti già tesi tra Zattini e la diocesi, tanto che già in passato il candidato di centro-destra aveva avuto un incontro chiarificatore col vescovo, che all’epoca era stato oggetto di un attacco frontale di Minutillo stesso.

Un’altra bordata arriva dal M5S, per un incontro con un’organizzazione di estrema destra che si terrà a Forlì, con Minutillo tra i relatori. Attacca Daniele Vergini, candidato sindaco del M5S: “La preoccupazione sulla deriva di “ultradestra” a livello europeo espressa dal nostro vice premier Luigi Di Maio pare essersi concretizzata anche a livello locale: Fratelli d'Italia e la Lega infatti porteranno l’estrema destra nel dibattito politico forlivese. L’annuncio è apparso su Facebook con ora e data ma senza dire dove, se non un generico “a Forlì”. Tra i relatori, assieme ad esponenti di “Lealtà e Azione”, gruppo più volte accusato di apologia fascista, e Stefano Pavesi consigliere leghista di Milano con forti simpatie per l’estrema destra, c'è anche l’esponente locale di Fratelli D’Italia Francesco Minutillo, famoso per le sue uscite scomposte contro partigiani e addirittura contro il vescovo definito “catto-comunista”, trasmissione radiofonica La Zanzara di Giuseppe Cruciani”.

Attacca Vergini: “A quanto pare il candidato di centrodestra Gian Luca Zattini, pur ostentando toni pacati e atteggiamenti da prima repubblica, per far numero non disdegna nemmeno i voti di formazioni politiche che fanno apertamente riferimento a esperienze dittatoriali, confermando ancora una volta una doppia faccia, come abbiamo già visto nell’ormai famoso video di Striscia la Notizia, dove davanti alla telecamera ha detto una cosa e dietro l’esatto opposto! Veramente incredibile cosa si faccia pur di arrivare alla poltrona, mettendo assieme accozzaglie elettorali dove convive incredibilmente chi si definisce Repubblicano assieme a coloro che invece pare vogliano riportare il revisionismo storico ed il negazionismo nazista alla ribalta in una terra come la nostra che ha vissuto duramente, sulla pelle dei nostri nonni, il periodo del nazifascismo”.

“Ci teniamo a marcare la nostra differenza da tutto questo: il MoVimento 5 Stelle non fa alleanze con estremisti per convenienza elettorale, e invitiamo i forlivesi a riflettere su questo prima di votare candidati sindaci che danno spazio anche a questi personaggi pur di acquisire consenso. Noi siamo diversi e ci presentiamo con un’unica e chiara lista composta dal numero massimo di candidati, e se i forlivesi ci daranno fiducia ponendoci alla guida della città dovremo rendere conto solo al nostro programma e non ad accordi con forze politiche discutibili”, conclude Daniele Vergini.