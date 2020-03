Coronavirus, Articolo Uno: "Anche il sindaco di Forli al fianco del presidente Bonaccini"

"Apprendiamo con soddisfazione che davanti all’emergenza sanitaria ed economica che colpisce il paese e la nostra regione le diverse parti politiche superano distinzioni ed avversità convergendo sulle misure necessarie più urgenti". Articolo Uno commenta così la missiva del sindaco Gian Luca Zattini sull'emergenza coronavirus. Il primo cittadino, prosegue Articolo Uno, "ha infatti sostenuto la medesima richiesta che in una recente intervista il governatore Stefano Bonaccini ha dichiarato di aver posto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all’impegno per lo stanziamento di misure economiche shock da mettere in campo per fronteggiare il momento critico. Siamo sicuri che il nostro primo cittadino sarà a fianco del Presidente Bonaccini con il proprio sostegno affinché le richieste avanzate dalla Regione Emilia Romagna siano recepite a tutti i livelli istituzionali".