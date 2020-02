Coronavirus, De Girolamo: "Tutelare la salute del personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico"

"Parere favorevole dal Governo al mio ordine del giorno che si pone l'obiettivo di tutelare la salute del personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico sia nazionale che regionale; il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus fornendo al personale viaggiante adeguati presidi quali gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo". Lo dichiara Carlo Ugo de Girolamo deputato del MoVimento 5 Stelle e membro della commissione Trasporti, durante i lavori di conversione del Decreto coronavirus in corso a Montecitorio.

"E' fondamentale mettere al centro la salute di questi lavoratori che si trovano ad operare a stretto contatto con un numero elevato di persone ed anche in spazi con riciclo dell'aria, come ad es. i treni AV, gli autobus di linea delle nostre città o quelli a lunga percorrenza - continua De Girolamo -. Adottare delle misure efficaci, preventive e cautelative, pensate per una categoria di lavoratori particolarmente esposta, mi è sembrato un atto dovuto oltre che doveroso. Il trasporto infatti, per la sua complessità, poteva e può essere uno dei vettori meno controllabili del virus. Ritengo quindi sia opportuno e necessario intervenire in via precauzionale per la salvaguardia della salute sia dei lavoratori stessi sia dei passeggeri". "Ringrazio di cuore medici, infermieri, operatori socio sanitari, i dipendenti quotidianamente impegnati nell'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine e tutti coloro che stanno lavorando senza risparmiarsi in questi giorni per contrastare e contenere il coronavirus".

Conclude il deputato: "Questo impegno si aggiunge alle rassicurazioni ricevute dal Governo questo pomeriggio, chiamato a rispondere ad una interrogazione che ho presentato insieme ai colleghi di commissione proprio sul tema della salute e sicurezza del personale viaggiante. Sono infatti stati già emanati due Dpcm molto precisi. Il primo, del 23 febbraio scorso, relativo agli 11 comuni più colpiti di Lombardia e Veneto, il secondo, del 25 febbraio, che ha adottato una serie di norme urgenti per contenere il contagio, esteso a sei regioni: oltre a Lombardia e Veneto, anche Friuli, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte”.