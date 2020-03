Coronavirus, Di Maio: "Grazie all'esercito che sta combattendo questa battaglia"

"Si sprecano in questi giorni i sacrosanti ringraziamenti verso medici e infermieri dei nostri ospedali, i soldati che combattono in trincea questa guerra contro il nemico oscuro Coronavirus. Come in ogni conflitto, però, oltre a loro va ringraziato anche chi combatte nelle retrovie fornendo supporto logistico, strutturale, organizzativo. E sono tantissimi". Lo scrive su Facebook il deputato Marco Di Maio, in costante contatto in questi giorni con le strutture sanitarie romagnole e non solo.

"Voglio, allora, da qui ringraziare tecnici, impiegati amministrativi, autisti, barellieri, cuochi, portieri, informatici, ingegneri, elettricisti e tutti i lavoratori del sistema sanitario che stanno conducendo questa battaglia - afferma Di Maio - Tutti insieme hanno reso la nostra sanità, pubblica e accessibile a chiunque, una delle migliori del mondo: e ora ci permetteranno di vincere questa guerra. A noi viene chiesto di aiutarli con lo sforzo più semplice: rimanere a casa. Non facciamogli mancare il nostro sostegno".