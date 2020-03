Coronavirus e agroalimentare, Vietina (Forza Italia): "Acquistiamo prodotti italiani"

“Il mondo della produzione e della trasformazione agroalimentare è in prima linea in questi giorni di crisi e di paura per garantire a tutti noi la disponibilità di alimenti freschi e di qualità. Si tratta di un settore che, tuttavia, sta subendo e subirà ancora di più in futuro i contraccolpi della pandemia: una stima di Coldiretti parla di circa 45 miliardi persi in termini di esportazioni a causa dei blocchi imposti da alcuni Paesi, in primis l’Austria che con la chiusura del Brennero ha – di fatto – bloccato i tre quarti del trasporto di merci su gomma dall’Italia, dei dazi Usa e della becera campagna denigratoria messa in atto da alcuni Paesi a nostro discapito". Così Simona Vietina, Parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Eppure i nostri produttori agricoli, le nostre aziende che trasformano e lavorano i prodotti agroalimentari, non cedono - prosegue la parlamentare -. Sono quotidianamente in prima linea per garantire approviggionamenti sugli scaffali e cibo sano e di qualità. Ecco perché come consumatori siamo chiamati a fare la nostra parte: acquistiamo prodotto italiani, impariamo a leggere le etichette privilegiando le referenze a km zero e locali, favoriamo la scelta di Dop e Igp. Il risultato sarà ottimo: mangeremo meglio, più sano e soprattutto favoriremo la tenuta e il futuro rilancio della nostra economia. Sosteniamo i nostri produttori e le nostre aziende".