Coronavirus, emendamento di Marco Di Maio: "Escludere i medici in prima linea dalla responsabilità civile"

"Tra le categorie più squallide che questa crisi ci sta mostrando ci sono gli azzeccagarbugli che cercano di “farsi un nome” speculando sulle paure e le tragedie di queste settimane offrendosi per fare causa ai medici in prima linea contro il coronavirus". Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio a proposito delle inserzioni pubblicitarie di studi legali che si propongono per far causa contro medici e operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Bene hanno fatto gli ordini professionali dei medici e degli avvocati ad assumere provvedimenti. Sul piano parlamentare - annuncia il parlamentar romagnolo -, abbiamo depositato un emendamento al decreto “Cura Italia” per escludere dalla responsabilità civile i medici che mettono in gioco la propria vita per salvare quella degli altri in questa emergenza". "È una protezione che va assicurata alle donne e agli uomini che stanno lottando nelle corsie degli ospedali, al pari di guanti, camici e mascherine", conclude Marco Di Maio.