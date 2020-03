Coronavirus, FdI: "Fondo di riserva del bilancio provinciale alle aziende"

"E' urgente, e di fondamentale importanza, investire nel lavoro affinché tutte le aziende della nostra provincia possano avere i fondi necessari per fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria". Così il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo, e Alessandro Vitali, portavoce provinciale di Gioventù Nazionale. "Come gruppo provinciale - annunciano - abbiamo chiesto al presidente della provincia Gabriele Antonio Fratto durante l’ultimo consiglio Provinciale di provvedere a destinare una parte del fondo di riserva del bilancio provinciale alle aziende del territorio che ne facciano richiesta al fine di aiutarle a fronteggiare la grave crisi che si appresteranno a vivere e che in parte stanno già vivendo. Le aziende rappresentano il cuore pulsante del nostromo territorio ed aiutarle significa anche mantenere posti di lavoro ed aiutare tutte le famiglie del territorio. L’economia avrà bisogno dì tutti per ripartire e questa potrà essere una piccola spinta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.