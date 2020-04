Coronavirus, Forlì & Co: "Costruire un grande piano per fronteggiare l'emergenza sociale"

"Servono ulteriori interventi economici per contrastare l'emergenza sociale provocata dall'epidemia da coronavirus oltre che tutelare la coesione del nostro territorio". Lo sottolinea il gruppo consiliare di "Forlì & co". "Pur in assenza di stime precise, le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali e delle organizzazioni sindacali e di categoria offrono anche per il nostro territorio una nitida fotografia dei pesanti riflessi dell'emergenza in atto sulla condizione delle persone specialmente, ma non solo, dei nuclei familiari a basso reddito o gravati di precedenti condizioni di fragilità", viene evidenziato.

"Lo stanziamento di fondi da parte del Governo per sovvenire cittadini in difficoltà nel fare la spesa e soddisfare i propri bisogni essenziali, che ha significato l'arrivo a Forlì di una cifra pari a 622mila euro, sta assicurando una risposta immediata ad alcune delle necessità più impellenti di quasi duemila nuclei familiari della nostra città - proseguono i consiglieri comunali Giorgio Calderoni e Federico Morgagni -. Tuttavia è fondamentale prepararsi fin da ora in vista di una situazione che è destinata a protrarsi per mesi e che vedrà probabilmente l'emergere di nuove e diversificate richieste di sostegno a mano a mano che emergeranno nella loro interezza i contraccolpi economici e sociali provocati dalla pandemia".

"Abbiamo dunque richiesto all'Amministrazione che fin da ora si valuti l'utilizzo di fondi comunali aggiuntivi e straordinari e si cominci a costruire un grande piano di contrasto all'emergenza sociale e per la coesione del nostro territorio da dispiegare nell'arco dei prossimi mesi - concludono -. Il principio ispiratore di questo sforzo, a nostro avviso, deve essere semplice: è un dovere della nostra comunità mettere in campo tutti gli strumenti possibili affinché la crisi non ricada sulle fasce più fragili della popolazione e chi è più debole non venga abbandonato o lasciato indietro".