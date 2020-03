Coronavirus, il Pd sul caso Tonini: "Non è tempo di polemiche"

"Prendiamo atto che anche nella massima emergenza del paese e del nostro territorio, c'è chi non perde occasione per la quotidiana polemica politica, che giunge addirittura a toccare chi in questi giorni è impegnato in prima linea; come recita un antico detto, le storie si raccontano solo quando sono finite, e in questa fase possiamo solo permetterci di stare a fianco di chi è in trincea, dargli ciò di cui ha bisogno, ed accompagnare la popolazione in questa complessa fase della storia di Forlì". Così il gruppo consiliare del Pd a proposito della nota inviata ai dipendenti Ausl da parte della direzione generale. "Vorremmo, infine, comprendere cosa ne pensa il sindaco Zattini delle affermazioni della principale forza di maggioranza, dopo che ha sottolineato più volte la necessità della massima unità e collaborazione, adagio che non pare essere stato recepito dalle forze politiche che lo sostengono", concludono i dem.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.