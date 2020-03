Coronavirus, la richiesta di FdI: "Sospendere in centro storico la Ztl"

Sospendere la Ztl. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo, ha presentato un question time da discutere al prossimo consiglio comunale. "Abbiamo sentito in questi giorni diversi anziani e disabili che abitano nel centro storico e persone che prestano assistenza a tutti questi - esordisce Minutillo -. Purtroppo tutti hanno lamentato le difficoltà generate dalla Ztl che ostacolano l’assistenza agli utenti deboli".

"Riteniamo che in questo momento di emergenza la zona traffico limitato sia completamente inutile, in primo luogo perché chi esce di casa lo deve fare per una giusta ragione ed in secondo luogo vista la drastica diminuzione di traffico e accessi al centro a causa della chiusura di tutte le attività la Ztl perde completamente il proprio obiettivo ed il proprio senso", prosegue l'esponente di FdI, ritenendo che la sospensione della Zona a traffico limitato sia "un atto doveroso per tutte le persone in difficoltà e per tutti coloro che prestano assistenza ai propri cari e non e che si fanno carico della consegna di viveri e medicine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo provvedimento è già stato preso da diverse città dell’Emilia Romagna e Forlì non può rimanere indietro, visti anche gli altri provvedimenti positivi già presi - conclude Minutillo -. Per questo chiediamo ufficialmente agli assessori Andrea Cintorino e Giuseppe Petetta di farsi carico della nostra proposta e di attuarla il prima possibile".