Coronavirus, Marchi (Italia Viva): Si mettano da parte le divisioni e ognuno faccia la propria parte"

"Si mettano da parte le divisioni e ognuno faccia la propria parte". Così il consigliere comunale di Italia Viva, Massimo Marchi, all'indomani del vertice sull'emergenza coronavirus in videoconferenza tra il sindaco Gian Luca Zattini, la Giunta e i capigruppo consiliari. "Questo è il momento in cui dobbiamo giocare tutti con la stessa maglia, in cui dobbiamo abbandonare le polemiche e le divisioni - afferma Marchi -. Dopo gli importanti provvedimenti varati dal governo, anche le amministrazioni comunali devono fare la loro parte, per le famiglie, i lavoratori e le imprese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo è il momento in cui si deve "tirare la cinghia" e, se necessario, fare anche importanti variazioni di bilancio - prosegue il consigliere comunale -. Noi di Italia Viva, con lo spirito di collaborazione e di responsabilità che ci contraddistingue, dopo aver risposto alle tante sollecitazioni raccolte da famiglie e imprenditori, aver aderito alla raccolta fondi per sostenere la sanità regionale ed essere quotidianamente impegnati per dare risposte concrete, siamo pronti a dare una mano anche a livello locale nella consapevolezza che il momento richiede scelte coraggiose e, ci auguriamo, le più condivise possibili. Se facciamo squadra, andrà tutto bene".