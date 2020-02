Coronavirus, Marco Di Maio a tutti i sindaci: "Pronti a lavorare insieme al di là delle appartenenze politiche"

Appello alla collaborazione e disponibilità a lavorare insieme sui progetti di comune interesse, indipendentemente dalle appartenenze politiche. È il senso della lettera inviata dal deputato Marco Di Maio a tutti i sindaci romagnoli. Un testo al quale ha allegato tutti gli atti di legge approvati finora e nel quale ha sottolineato la propria disponibilità al lavoro comune. "L'emergenza - osserva il parlamentare - più che sanitaria è e sarà di tipo economico e abbiamo il dovere di unire le forze ad ogni livello per dare risposte concrete alle nostre comunità".

"Sono convinto che ora più che mai sia il momento della massima collaborazione istituzionale - scrive il deputato di Italia Viva nel testo inviato a tutti i primi cittadini romagnoli -, a prescindere dalle rispettive appartenenze politiche: c'è in gioco la tenuta del nostro sistema produttivo, in particolare nella nostra terra, e mai come oggi è necessario che si uniscano le forze per tornare quanto prima alla normalità".

"Per questi motivi - commenta - ho segnalato ad ogni sindaco la mia piena disponibilità, da parlamentare eletto in Romagna, a lavorare insieme per tutto ciò per cui ritengono possa essere utile nel ruolo che ricopro, per dare risposte concrete a cittadini e imprese. In questo momento non c'è altro atteggiamento possibile, almeno per me".