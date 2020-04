Coronavirus, Minutillo (FdI): "Bene la riapertura del Mercato Coperto"

Da lunedì, come previsto dalla nuova ordinanza regionale, riapre il Mercato Coperto di Forlì. "Come Fratelli d’Italia non possiamo che essere soddisfatti della riapertura del mercato coperto di Piazza Cavour", afferma il capogruppo Davide Minutillo, che parla di "provvedimento doveroso e di rispetto nei confronti dei piccoli commercianti alimentari e dei cittadini del centro storico". "E' positivo che le nostre richieste avanzate all’amministrazione già una settimana fa e il lavoro svolto dal nostro gruppo regionale nei confronti dell’assessore regionale abbiano dato i suoi frutti", aggunge Minutillo.

"Siamo felici che il sindaco Zattini abbia ascoltato le nostre richieste ed anche in questo caso il centrodestra ha dimostrato che quando marcia unito e compatto porta a casa dei risultati tangibili per il territorio - prosegue l'esponente di FdI -. Ora la prossima mossa sarà quella dì esentare i commercianti dal pagamento dell’affitto per il periodo in cui sono stati chiusi, perché non avendo usufruito dei propri punti crediamo sia giusto non pretendere il canone d’affitto. Su questo ultimo punto presenteremo question time in consiglio comunale".