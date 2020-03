Coronavirus, Minutillo (FdI): "Bonaccini chiude i mercati, Conte no. Vanno riaperti"

Fratelli d'Italia si schiera contro il provvedimento di chiusura dei mercati. "E' assolutamente sbagliato - afferma il capogruppo Davide Minutillo -. Si tratta di attività che che danno lavoro a tanti piccoli esercizi che commerciano prodotti alimentari di prima necessità. Se è vero che le grandi catene possono rimanere aperte, non si capisce perché creare un danno ai piccoli venditori che svolgono un servizio essenziale ai cittadini e sopratutto che favoriscono i prodotti a km zero".

Prosegue Minutillo: "Secondo un nostro studio, il provvedimento di Bonaccini del 21 marzo che impone ai mercati che vendono generi alimentari di rimanere chiusi non è applicabile in quanto è antecedente rispetto a quanto emanato dal presidente del consiglio che non vieta assolutamente dì chiuderemo mercati che che vendono generi alimentari".

"Abbiamo presentato un question time a livello regionale e comunale affinché venga chiarita questa situazione sgradevole per i commercianti del territorio - prosegue Minutillo -. Riteniamo che tutelare almeno in campo alimentare i piccoli commercianti sia doveroso perché non sono figli di un dio minore rispetto alle grandi catene di distribuzione che invece rimangono aperte indistintamente. Per questo chiederemo al sindaco Gian Luca Zattini di aprire immediatamente il mercato delle erbe e il mercato agricolo".